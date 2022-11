Minusmann Sobotka | Symbol der Abgehobenheit

Minusmann Sobotka. Wie stellt man sich einen Präsidenten in Österreich vor? Mehrheitlich wird man von ihm wohl erwarten, dass er über den (tagespolitischen) Dingen steht, ein ausgleichendes Wesen hat, nach Konsens und Harmonie strebt. Eine Erwartungshaltung, die man nicht nur gegenüber dem Präsidenten in der Hofburg hegt, sondern sicher auch gegenüber jenem im Parlament. Und weil diese Erwartung Bundespräsidenten wie Nationalratspräsidenten meist auch recht gut erfüllen, stehen sie in den Beliebtheitsrankings auch an guten oder den besten Plätzen. Das gilt für Alexander Van der Bellen, wie es für seinen Vorgänger Heinz Fischer galt. Das gilt so ganz und gar nicht für den aktuellen Parlamentspräsidenten Wolfgang Sobotka. Der Niederösterreicher mit wenig Talent zum Beliebtheitskaiser brachte es schon vor zwei Jahren im OGM-APA-Vertrauensindex auf den unerfreulichen Minus-Wert 16. Doch von da an ging es weiter steil bergab. Bis er jüngst bei einem rekordverdächtigen Minus von 59 landete. So unbeliebt ist nicht einmal der stets grimmige und maximal polarisierende Herbert Kickl. Und so hat Sobotka mittlerweile Kickl überholt - absoluter Minusmann der Innenpolitik. Ehrentitel kann das keiner sein.