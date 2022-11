Kein Waffenschmuggel in Getreideschiffen bekannt

Am Donnerstag wurde das Getreideabkommen zwischen der Ukraine, Russland, der Türkei und den Vereinten Nationen um mindestens vier weitere Monate verlängert. Kritikerinnen und Kritiker behaupten jedoch, dass die Schiffe in Wahrheit Waffen in die Ukraine transportieren würden. Dem widerspricht jetzt eine Sprecherin des Koordinierungszentrums.