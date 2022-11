Russland: Nehmen an Getreideabkommen wieder teil

Baerbock: „Von Russland nicht erpressen lassen“

Die Abmachung für den Getreidekorridor soll in derselben Art und Weise wie zuvor gelten, so Erdogan. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock begrüßte die Entscheidung: „Das ist vor allen Dingen Ausdruck dessen, wie wichtig es ist, dass diejenigen, die an die internationale Ordnung glauben - wir als Europäer, viele Staaten Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und natürlich die Vereinten Nationen - in diesen schwierigen Zeiten zusammenstehen und sich von Russland nicht erpressen lassen“, erklärte sie dem Fernsehsender Welt.