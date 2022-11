Getreide-Ausfuhren aus Ukraine laufen weiter

„Die Vereinbarung läuft unter denselben Bedingungen weiter wie bisher“, teilte der Regierungsvertreter in Ankara der Nachrichtenagentur AFP mit. Nach der „Wintersaison“ werde es wohl neue Arrangements geben, hieß es weiter. Bereits zuvor hatte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Rande des G20-Gipfels zuversichtlich gegeben, dass der Deal hält. Über den positiven Ausgang der jüngsten Verhandlungen zeigte sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres ebenfalls erfreut. Er fügt hinzu, die Vereinten Nationen würden sich umfassend dafür einsetzen, dass auch die Hindernisse für russische Nahrungsmittel- und Düngerexporte beseitigt würden. Auf diesen Punkt hatte die Regierung in Moskau bestanden.