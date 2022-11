Öltanker im Golf von Oman von Drohne angegriffen

Crew blieb bei Angriff unverletzt

In einer Erklärung der Reederei heißt es, dass die Pacific Zircon, die Gasöl transportiert, rund 150 Meilen (etwa 240 Kilometer) vor der Küste von Oman „von einem Projektil getroffen“ worden sei. „Wir stehen mit dem Schiff in Verbindung, es gibt keine Berichte über Verletzungen. Alle Crewmitglieder sind in Sicherheit“, so das Unternehmen. Es gebe einige kleine Schäden am Rumpf, es sei aber kein Wasser in den Tanker eingedrungen, hieß es weiter.