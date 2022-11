Museen und Galerien rüsten gegen Klebe-Aktivisten

Der Protest gegen den Stillstand in der Klimapolitik äußert sich längst nicht mehr in Demonstrationen. Wie berichtet, kommt es immer öfter vor, dass Aktivisten für Aufsehen sorgen, indem sie sich in Museen festkleben. Zuletzt „pickten“ sich zwei Aktivistinnen im Naturhistorischen Museum Wien an ein Podest vor Dinosaurier-Skeletten. Der Zwischenfall hatte sogar einen Einsatz der Polizei zur Folge.