Ein Dauer-Abo auf das „Goldene Flipchart“

Höchste Tagungsqualität

Mit einer Gesamtzufriedenheit von 98,33 Prozent ging das „Goldene Flipchart“ im Burgenland an das Vier-Sterne-Hotel Nationalpark in Illmitz, das von Tina und Reinhard Sattler geführt wird. „Diese Auszeichnung steht für höchste Tagungsqualität, die nur von Betrieben mit nachweislich hoher technischer sowie bester Betreuung im Seminarbereich erreicht werden kann“, erklärt Thomas Wolfsegger vom Veranstalter „Tagen in Österreich“.