Plakolm: „Arbeiten gehen zahlt sich wieder aus“

Wichtig sei vor allem auch, die Themen „Wohnen“ und „Eigentum schaffen“ wieder in greifbare Nähe für junge Menschen zu bringen. Dies sei für junge Menschen in scheinbar unerreichbare Entfernung gerückt. Diesbezüglich kritisiert Plakolm die EU-Vorgaben zur Eigenmittelquote von 20 Prozent bei Kreditvergaben im Bereich Wohnbau. Am Beginn des Erwerbslebens sei es unrealistisch, 20 Prozent Eigenkapital für einen Kredit auf die Seite gelegt zu haben.