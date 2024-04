Meinl-Reisinger: „25.000 € für alle 18-Jährigen“

Dieser Betrag wäre an den Kapitalmarkt gebunden und müsse von den Empfängern für die Bereiche Wohnen und Bildung ausgeben werden. Meinl-Reisinger: „Ich glaube, die Jungen sind im Stich gelassen worden. In ganz vieler Hinsicht. Bei der Bildung sind wir nur mehr Mittelmaß, womit wir uns zufriedengeben, wo ein Viertel der Kinder nach der Schule zum AMS geht. Aber auch bei der Pension, wo die Jungen nicht mehr glauben, sich etwas aufbauen zu können und auch glauben, später keine Pension mehr bekommen.“ Deshalb sei laut NEOS-Chefin künftig ein Startkapital nötig, um Zuversicht zu verbreiten. Sie wolle aber den Jugendlichen nicht 25.000 Euro in die Hand drücken, sondern: „Es ist ein Startkapital, das für Bildung, für Unternehmensgründung oder wenn es darum geht, eine Eigentumswohnung anschaffen zu wollen, da ist.“