Klimaaktivisten besprühten Gebäude in London

Andere Aktion in Paris

In Den Haag klebten sich Protestierende derselben Gruppe erst kürzlich an Johannes Vermeers Werk „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ fest. In Paris holte ein Umweltaktivist der Gruppe „Dernière Rénovation“ (auf Deutsch „Letzte Renovierung“) auf dem Dach der nationalen Ruhmeshalle Panthéon die französische Flagge und band sich am Fahnenmast fest. Damit sollte laut der Gruppe die ernste Gefahr unterstrichen werden, „der die französische Bevölkerung ausgesetzt ist, da die Regierung keine wichtigen Maßnahmen ergreift, um die Erderwärmung aufzuhalten.“