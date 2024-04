„Junge Menschen ohne Perspektive werden kriminell“

Kriminalität am Praterstern rückläufig

Die Kontrolle der Waffenverbotszonen würde funktionieren, dies habe sich für Mahrer am Praterstern gezeigt: „Die Wiener Polizei hat bewiesen, dass sie mit einer Waffenverbotszone umgehen kann, auch wenn es um die Frage sinnvoller, angemessener Kontrolle geht. Es sind am Praterstern in den letzten vier, fünf Jahren über 300 Messer abgenommen worden. In dieser Zeit ist die Kriminalität am Praterstern um 30 Prozent reduziert worden. Die Diskussion um ein generelles Waffenverbot oder auch Messerverbot im öffentlichen Raum halte ich für eine notwendige und richtige Maßnahme.“