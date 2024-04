Nach Iran-Angriff: So könnte sich Israel rächen

Abschreckungspotential notwendig

Eigentlich könnten beide Seiten den Angriff als Erfolg verkaufen, sagt Göd. „Der Iran kann zeigen, sie haben sich für den Angriff in Damaskus gerächt. Und die Israelis könnten eigentlich genauso sagen, sie haben hier einen Erfolg erzielt, indem sie so viel abgefangen haben.“ Dennoch sei es wichtig, auf der Seite Israels ein sogenanntes Abschreckungspotenzial gegenüber dem Iran herzustellen, um weitere Angriffe in Zukunft zu verhindern. Hier gäbe es mehrere Möglichkeiten.