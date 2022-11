Klimaaktivisten blockieren Terminal für Privatjets

Die Vorwürfe der Klimaaktivisten kommen nicht von ungefähr - stößt doch ein Privatjet bei einem vierstündigen Flug so viele Emissionen aus wie eine durchschnittliche Person in Europa in einem ganzen Jahr. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Tatsache, dass just zum aktuell stattfindenden Klimagipfel in Ägypten diverse Staatsoberhäupter mit ihren Luxusfliegern angereist sind, besonders skurril.