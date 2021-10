Die Karriere mit Lehre rockt jetzt wieder

Anstieg in Tourismusbranche

Besonders betroffen von der Pandemie war die Tourismusbranche. Dort ist mittlerweile die Zahl der Lehranfänger sogar um 11,9 Prozent gestiegen. Und dennoch werden noch immer Fachkräfte von morgen gesucht: Etwa im Babenbergerhof in Ybbs an der Donau sind Lehrstellen in Service und Küche frei. Ausbildungskoch Simon Gartner appelliert an Jugendliche, sich zu melden. Und Präsident Ecker betont: „Eine Lehre eröffnet alle Chancen, das kann bis zum eigenen Unternehmen führen!“