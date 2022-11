Union will härtere Strafen für Klimaaktivisten

Kein Ende in Sicht

Ungeachtet der Diskussion gingen die Proteste am Wochenende in anderen Metropolen weiter. Am Amsterdamer Flughafen Shiphol blockierten am Samstag 500 Personen Privatjets. Einige ketteten sich auch an den Flugzeugen fest. Beteiligt waren die Gruppen Greenpeace und Extinction Rebellion.