Muchitsch: „SPÖ hat noch viel Luft nach oben“

„Regierung befindet sich auf Geisterfahrt“

Was die Insolvenzen in Österreich betrifft, ist für Muchitsch ist klar: „Wir entwickeln uns dorthin, wo wir 2008 und 2009 im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise waren. Die Arbeitslosigkeit steigt, das Wirtschaftswachstum sinkt. Es ist eine Geisterfahrt der Regierung. Der Staat hätte eingreifen müssen, hat es aber nicht getan.“



„Bei der SPÖ ist vieles im Fluss“

Zuletzt äußerte Muchitsch den Wunsch, einer wirtschaftsfreundlicheren Haltung der SPÖ. Wie zufrieden ist er jetzt mit der sozialdemokratischen Richtung? „Wir sind in ein Superwahljahr 2024 gestartet, wo vieles im Fluss ist“, sagt der Gewerkschafter, der auch auf die Wahlergebnisse in Salzburg und Innsbruck verweist. „Das gibt Kraft.“ Dennoch liegt die FPÖ auf Bundesebene bei Umfragen unangetastet auf Platz eins. Ist da für die SPÖ noch etwas zu holen? Wenn man den Scheinwerfer auf die Sozialdemokraten lege, müsse man 10 Monate zurückblicken, so Muchitsch. „Vor 10 Monaten hat es noch einen Dreikampf gegeben, mit der Frage, wer die Partei übernimmt. Das Desaster war dort mit einem Tiefstand von 19 Prozent bei den Umfragen.“ Monate später habe sich Andreas Babler der Wahl gestellt. „Er ist von 54 Prozent im Juni auf 88 Prozent Vertrauen gekommen. Das war wichtig.“ Derzeit liegt die SPÖ in Umfragen bei 24 Prozent: „Die FPÖ hat den Plafond erreicht mit ihren Umfragewerten. Da ist nicht mehr viel drinnen. Bei uns ist noch sehr viel drinnen. Wir haben viel Luft nach oben, und hier schauen wir, dass wir die wirklich nutzen.“