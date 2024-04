Strolz: „FPÖ ist eine grottenschlechte Wahl“

Versuchte Einflussnahme auf Politiker

Auch er selbst sei in seiner aktuellen Politikerlaufbahn immer wieder von Menschen angesprochen und um etwas gebeten worden: „So ist das in der Politik, weil man da aktiv mit Menschen kommunizieren muss und das auch soll.“ Aber es gäbe auch extremere Fälle von versuchter Einflussnahme. Etwa rund um „Fit mit Philipp“, wo sich Herr Jelinek für eine mögliche ORF-Sendung an Herrn Strache gewandt haben dürfte, dafür aber auch eine mögliche Gegenleistung versprochen haben könnte.