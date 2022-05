Polaschek: „Würde meinen Kindern Lehre empfehlen“

10.500 Volksschüler mit Deutschproblemen „alarmierend“

Der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) sieht gerade in der Bildungspolitik eine große Aufgabe, immerhin sei die „Schule im Großen und Ganzen wie vor 80 Jahren“. Das Problem, dass gerade in Wien über 10.000 Volksschüler Deutschdefizite haben und das, obwohl 60 Prozent davon in Österreich geboren wurden, sei für ihn „alarmierend“. Dass er gleichzeitig die von Türkis-Blau eingeführten Deutschförderklassen aussetzen möchte, sei für ihn kein Widerspruch: „18 Kinder, die nicht Deutsch können und nur eine Lehrerin - das kann so nicht funktionieren!“, so Wiederkehr.