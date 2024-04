„FPÖ schürt Hass und Hetze“

„Die Sorgen der Menschen sind berechtigt und ernst zu nehmen. Aber rechte Politik macht das Leben für die allermeisten Menschen schlechter. Das heißt, eine rechtsextreme Sprache, die das Thema Gewalt in sich trägt. Wenn ein Herbert Kickl von politischen Fahndungslisten spricht – was soll denn dann passieren mit denen, die auf diesen Listen stehen? Ich frage mich das wirklich. Werden die dann verhaftet? Werden die eingesperrt? Werden sie irgendwohin gebracht? Werden die mundtot gemacht? Wenn die AfD von Deportation von Staatsbürgern spricht, hat das nichts mit Demokratie zu tun“, so Lena Schilling.