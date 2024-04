Jetzt drehe sich das aber um, weil oft auch von einzelnen Haushalten über Photovoltaik-Anlagen Strom produziert werde und damit die Stromflussrichtung teilweise umgedreht sei. Christiner: „Das heißt, an einem sonnigen Tag, wo in einem Haushalt zu Mittag mit Photovoltaik Strom produziert wird, aber mittags niemand zuhause ist, der den Strom nutzt, gibt es ein Problem. Denn so fließt dieser Strom zurück ins Netz, und wenn er da keinen Abnehmer findet, fließt er hoch ins Verteilnetz und dann zu uns ins Hochspannungsnetz. Und wir müssen dann sehen, wo gibts große Verbraucher oder Pumpspeicherkraftwerke, um diesen Strom dann irgendwo verwenden zu können.“ Damit ergibt sich für den APG-Chef ein zentraler Satz, den er seit längerem prägt: „Die Zukunft der Energiewende wird im Netz entschieden.“