„Asyl-Obergrenze von 10.000 in ganz Österreich!“

„Nicht jeder Ratschlag ist ein Querschuss“

Die Frage, ob es ihn störe, dass SPÖ-Chef Andreas Babler das Thema Migration auf Bundesebene stiefmütterlich behandle, entgegnet er mit einem Nein. „Da wir dies ohnehin im Burgenland in den Vordergrund stellen.“ Mit Andreas Babler sei man im ständigen Austausch. „Und wir sagen auch, dass es wahrscheinlich gescheit wäre, das Thema zu thematisieren.“ Aber das tue die SPÖ ja ohnehin, so Fürst: „Wir sind die einzige Partei, die ein Positionspapier und eine ausformulierte Position dazu hat.“ Dass man bei einer großen Bewegung unterschiedliche Positionen habe, sei nicht verwunderlich. „Es ist völlig klar, dass etwa die Wiener SPÖ, die im urbanen Raum um Vertrauen wirbt und damit andere Themen und andere Herangehensweisen hat. Unterschiedliche Zugänge sind legitim.“ Und: „Nicht jede Diskussion oder jeder Ratschlag ist ein Querschuss. Wenn wir gefragt werden, dann werden wir Position dazu halten.“ Die Zeiten, in denen man etwas daherschwurble, seien vorbei, so Fürst. „Damit erzeugt man keine Glaubwürdigkeit.“