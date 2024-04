„ÖVP muss vor allem vor eigener Haustür kehren“

Daten in hoher Geheimhaltungsstufe

Die Spionageaffäre, die jetzt aufgetaucht ist, sei keine Kleinigkeit. Für die SPÖ sei klar, dass Aufklärung durch eine parlamentarische Kontrollkommission passieren müsse. Diese habe die SPÖ in Form der DSN auch bereits eingesetzt. Bis zur Nationalratswahl sei aufgrund der Fristabläufe ohnehin kein U-Ausschuss mehr möglich. Aber auch nach der Wahl, in der nächste Legislaturperiode müsse in diese Causa Vorsicht walten lassen, da es sich um extrem sensible Daten und Unterlagen handelt, die teilweise dem Staatsschutz unterliegen. Holzleitner: „Diese Daten würden in extrem hohe Geheimhaltungsstufe geliefert werden. Eine öffentliche Debatte, wie es bei den anderen U-Ausschüssen der Fall ist, wäre nicht möglich.“