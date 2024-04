Hanger: „Kickl entweder unfähig oder Verräter“

Korrupte ÖVP-Bürgermeister in Niederösterreich

Dass auch die ÖVP eine Geschichte mit Korruption habe, verneinte Hanger nicht. Etwa, dass es Bürgermeister in Niederösterreich gäbe, die sich mutmaßlich etwas zu Schulden kommen haben lassen – die „Krone“ berichtete. „Ich finde es schade, dass durch einzelne die Arbeit der Bürgermeister in Misskredit gezogen werden. Es wird in jedem System immer wieder Einzelfälle geben, die nicht in Ordnung sind. Aber ich nehme für uns in Anspruch, dass wir sehr redlich und hoch engagiert arbeiten.“