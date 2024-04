AK-Chefin will Strafzahlungen für Überstunden

Die Österreicher seien fleißig, wie sich an den Überstunden feststellen lässt, so Anderl. „Wir leisten 181 Millionen Überstunden!“ Das Traurige dabei sei, dass 49 Mio. davon nicht bezahlt werden. Diese Tatsache will Anderl bald mit der Politik diskutieren. „Denn wenn wir das Anzeigen, zu Gericht gehen, dann muss der Arbeitgeber nachzahlen. In Wirklichkeit zahlt er aber nur das nach, was er dem Arbeitnehmer vorenthalten wurde, mit ganz geringen Spesen. Was uns fehlt, ist eine Strafzahlung.“