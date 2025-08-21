amafAR-Gala-Auktion in Salzburg mit Glanzstücken

Schweizer Star-Auktionator

Auktionator des Abends ist niemand Geringerer als Simon de Pury, eine Legende in der internationalen Kunstwelt. Der Schweizer gilt als einer der bekanntesten Auktionatoren unserer Zeit, berühmt für seinen charismatischen Stil, seine Energie und seine Fähigkeit, Gäste zu Höchstgeboten zu bewegen. Jahrzehntelang leitete er bei Sotheby’s, Christie’s und Phillips spektakuläre Auktionen, heute ist er vor allem bei Charity-Galas wie jenen von amfAR weltweit im Einsatz.