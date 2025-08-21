Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warhol bis Sisi-Stern

amafAR-Gala-Auktion in Salzburg mit Glanzstücken

Adabei Österreich
21.08.2025 15:27
Jeremy Irons wird die amfAR-Gala adeln. Ob er mit Ehefrau Sinead Cusack vorbeikommt, ist bis ...
Jeremy Irons wird die amfAR-Gala adeln. Ob er mit Ehefrau Sinead Cusack vorbeikommt, ist bis dato noch unklar.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Am Sonntag trifft Festspielatmosphäre auf internationalen Jetset in Salzburg bei Österreichs erster amfAR-Gala. Kuratiert von Gery Keszler werden sich in der Residenz Weltstars wie Top-Mime Jeremy Irons die Klinke in die Hand geben. Damit einhergehend findet eine Charity-Auktion der besonderen Art statt.

0 Kommentare

Die Auktion ist seit jeher das Herzstück jeder amfAR Gala - und auch bei der Premiere in der Salzburger Residenz bildet sie den strahlenden Höhepunkt des Abends. Insgesamt 16 ausgewählte Auktionsgegenstände, sorgfältig kuratiert von amfAR und LIFE+ und bereichert durch die Unterstützung des Salzburger Galeristen Thaddaeus Ropac, der Werke von Andy Warhol und Erwin Wurm einbringt, machen diese österreichische Premiere zu einem kulturellen wie gesellschaftlichen Ereignis von internationaler Strahlkraft.

Schweizer Star-Auktionator
Auktionator des Abends ist niemand Geringerer als Simon de Pury, eine Legende in der internationalen Kunstwelt. Der Schweizer gilt als einer der bekanntesten Auktionatoren unserer Zeit, berühmt für seinen charismatischen Stil, seine Energie und seine Fähigkeit, Gäste zu Höchstgeboten zu bewegen. Jahrzehntelang leitete er bei Sotheby’s, Christie’s und Phillips spektakuläre Auktionen, heute ist er vor allem bei Charity-Galas wie jenen von amfAR weltweit im Einsatz.

Erwin Wurm – Buckminster Fuller’s Nightmare (2025).
Erwin Wurm – Buckminster Fuller’s Nightmare (2025).(Bild: Ulrich Gezzi)
Andy Warhol – Roland Vasquez (1952): eine frühe Zeichnung des Pop-Art-Genies.
Andy Warhol – Roland Vasquez (1952): eine frühe Zeichnung des Pop-Art-Genies.(Bild: Andy Warhol Foundation)
Ein dreitägiger Aufenthalt in der Gmundner Lodge Namibia, wo Safari, Design und Gourmetküche zu ...
Ein dreitägiger Aufenthalt in der Gmundner Lodge Namibia, wo Safari, Design und Gourmetküche zu einem unvergleichlichen Erlebnis verschmelzen.(Bild: George Waid)
Kostüme der Salzburger Festspiele, neu interpretiert von Andreas Kronthaler für Vivienne ...
Kostüme der Salzburger Festspiele, neu interpretiert von Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood.(Bild: wildbild, Foto: Wildbild)
Christopher Makos – Andy on the Great Wall with Chinon (1982).
Christopher Makos – Andy on the Great Wall with Chinon (1982).(Bild: Makos)
Eine originalgetreue Replik des Sisi-Sterns vom Wiener Juwelier A.E. Köchert.
Eine originalgetreue Replik des Sisi-Sterns vom Wiener Juwelier A.E. Köchert.(Bild: A.E. Köchert Juweliere)
Christopher Makos – Mick Jagger in Montauk (1977).
Christopher Makos – Mick Jagger in Montauk (1977).(Bild: Makos)
Ein maßgeschneiderter MINI by Elie Saab, mit kaskadenartigem Metallic-Farbverlauf.
Ein maßgeschneiderter MINI by Elie Saab, mit kaskadenartigem Metallic-Farbverlauf.(Bild: Mini)

Die Auktionshighlights

Die Auswahl der Objekte ist ebenso exquisit wie vielfältig – sie reicht von Kunstwerken über Schmuck bis hin zu unvergesslichen Erlebnissen.

    1. 18 Kostüme der Salzburger Festspiele, neu interpretiert von Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood – ein faszinierender Brückenschlag zwischen Operntradition und Modeavantgarde.
    2. Ein maßgeschneiderter MINI by Elie Saab, mit kaskadenartigem Metallic-Farbverlauf und edlem Lederinterieur – ein automobil gewordener Traum in Haute Couture.
    3. Ein dreitägiger Aufenthalt in der Gmundner Lodge Namibia, wo Safari, Design und Gourmetküche zu einem unvergleichlichen Erlebnis verschmelzen. Bereitgestellt von der Familie Friesacher.
    4. Andy Warhol – Roland Vasquez (1952): eine frühe Zeichnung des Pop-Art-Genies, die seine New Yorker Anfänge dokumentiert. Bereitgestellt von Thaddaeus Ropac.
    5. Erwin Wurm – Buckminster Fuller’s Nightmare (2025): ein pink glasiertes Keramikobjekt, in dem Wurm Luxusautos in groteske Formen verwandelt – Satire und Skulptur zugleich. Bereitgestellt von Thaddaeus Ropac.
    6. Eine originalgetreue Replik des Sisi-Sterns vom Wiener Juwelier A.E. Köchert, besetzt mit 5,87 ct Altschliffdiamanten. Der erste einer Serie.
    7. Chopard Ohrringe aus der legendären Red Carpet Collection, gefertigt aus 18 Karat Fairmined-Weißgold und besetzt mit 27,62 Karat Diamanten.
    8. Harry Winston Uhren – die legendäre New Yorker Marke, bekannt als „King of Diamonds“, steht seit 1932 für unvergleichliche Handwerkskunst und zeitlosen Luxus. Für die amfAR Gala Salzburg stellt das Haus zwei besondere Zeitmesser aus einer eigens für amfAR entworfenen Kollektion zur Verfügung – eine Damenuhr und ein Herrenmodell.
    9. Robert Rauschenberg – Dallas Cares (1998):  eine Lithografie des amerikanischen Künstlers, der selbst ein Pionier im Kampf gegen AIDS war.
    10. Douglas Kirkland – Brigitte Bardot (1965): ein ikonisches Porträt der französischen Schauspiel-Ikone.
    11. Chris Levine – She’s Light (dots), amfAR Edition: streng limitierte Edition des britischen Künstlers, in der Licht, Spiritualität und Kunst aufeinandertreffen.
    12. Christopher Makos – Andy on the Great Wall with Chinon (1982): ein Foto Warhols während seiner China-Reise – intim und ikonisch.
    13. Christopher Makos – Mick Jagger in Montauk (1977): eine Aufnahme des Rockstars in privater Atmosphäre, Sinnbild der New Yorker Szene.
    14. Gilles Bensimon – Audrey Hepburn, The Last Fashion Shoot (1988): ein bis heute berührendes Bild der Schauspielikone in Givenchy-Kreationen.
    15. Martial Raysse – Étude pour la Belle Jeanne (2013): eine seltene Pastellzeichnung des französischen Mitbegründers der Nouveaux Réalistes.
    16. Ed Ruscha – Metro Neuro (2022): ein typografisches Werk des amerikanischen Konzeptkünstlers, vertreten in allen großen Museen von MoMA bis Tate.

Spürbare Leidenschaft
Damit vereint die Auktion eine beeindruckende Bandbreite – von zeitgenössischer Kunst über Mode und Schmuck bis hin zu einzigartigen Erlebnissen. „Ich versuche jedes einzelne Los so zu verkaufen, als wäre es das bedeutendste meiner Karriere“, sagt Simon de Pury. „Diese Leidenschaft spüren auch die Gäste – und genau das macht den Abend so besonders.“

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
Für sie kann der Sommer nicht schöner sein: Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa sind ein ...
Neues Traumpaar!
TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
213.451 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
206.777 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
142.535 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1517 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1257 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1032 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Adabei Österreich
Warhol bis Sisi-Stern
amafAR-Gala-Auktion in Salzburg mit Glanzstücken
Nach „Dancing Stars“
„Weißer Spritzer“: Dr. Bohl singt jetzt wieder
Gipfel-Traum geplatzt
Corinna Kamper: Spital statt Glockner zum 31er
Schlappe für Innsbruck
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
Papas „Supertalent“
Nik P. und der Stern, der seinen Namen trägt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf