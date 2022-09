Apple lässt neues iPhone 14 in Indien produzieren

Der Apple-Rivale Samsung betrachtet Indien bereits als ein wichtiges globales Produktionszentrum und hat eine seiner größten Fabriken in dem Land errichtet. Die chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi, Oppo, Vivo und OnePlus stellen ebenfalls eine Reihe ihrer Mobiltelefone vor Ort in Indien her. Auch Google plant, einen Teil der Produktion seiner Pixel-Smartphones nach Indien zu verlegen, wie „The Information“ kürzlich berichtete. Das Unternehmen, das zwei Generationen lang keine Flaggschiff-Modelle in Indien ausgeliefert hat, hatte unlängst angekündigt, die kommenden Pixel-7-Modelle in Indien auf den Markt bringen zu wollen.