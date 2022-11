Geisterfahrer glaubte, dass er das Unfallopfer war

Denn der 66-Jährige aus Mattsee (Salzburg) fuhr in Obertrum am Abend zur Polizei, um den Unfall zu melden. Die Beamten konnten dann aber herausfinden, dass der Pensionist wohl jener Lenker ist, der in Oberösterreich nach dem Unfall auf der Westautobahn, bei dem zum Glück niemand verletzt worden war, geflüchtet war. Und wirklich, die Schäden an seinem schwarzen Audi passten zu den sichergestellten Teilen und Spuren. Jetzt gibt´s Anzeigen bei der Welser Staatsanwaltschaft und der BH Vöcklabruck.