LED-Licht: Nordumfahrung für 16 Nächte gesperrt

Sperre jeweils ab 20 Uhr

Die Nordumfahrung Klagenfurt wird für die Arbeiten in insgesamt 16 Nächten jeweils zwischen 20 und 5 Uhr früh gesperrt. Die Arbeiten beginnen ab Montag, 7. November, auf der Richtungsfahrbahn Wien, ab dem 21. November sind die vier Tunnel Richtung Italien an der Reihe. In den Nächten an den Wochenenden ist die Nordumfahrung ungehindert befahrbar.