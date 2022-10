Ein Weltspartag in überaus bewegten Zeiten

Vor allem in Vorarlberg, dem Land der vielen Eigentümer, dürfte das viele Haushalte in finanzielle Bedrängnis bringen. Rund 40 Prozent der Wohnkredite sind nämlich variabel verzinst. „Bei Kreditgesprächen haben wir zum Glück bereits in der Vergangenheit sehr genau darauf geachtet, Zinserhöhungen mitzudenken“, sagt Alge. Er empfiehlt den Betroffenen, das Gespräch mit dem Bankberater zu suchen. So gibt es etwa die Möglichkeit, die Raten zu reduzieren und die Laufzeit zu verlängern. Dabei gilt es jedoch auf die Folgekosten zu achten. Denn je länger ein Kredit läuft, desto höher ist der Zinssaldo. Stundungen können wiederum mit hohen Spesen verbunden sein.