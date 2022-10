Interesse an Windrädern auf dem Privatdach steigt

Am Nationalfeiertag wurde in Munderfing im Bezirk Braunau ein Windrad in Betrieb genommen - das erste in Oberösterreich seit sechs Jahren. Windkraft spielt im schaumgebremsten Energiewende-Programm des Landes kaum eine Rolle, in ganz OÖ stehen nur 31 Windräder. Dabei gäbe es durchaus Interesse an der klimaschonenden Form der Energieerzeugung: Wie kürzlich in Teilen der „OÖ-Krone“ berichtet, bittet die Gemeinde Sandl in einer Petition das Land regelrecht um einen Windpark.