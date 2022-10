Sandl bittet das Land Oberösterreich um Windräder

Etliche Gemeinden in Oberösterreich würden sich gegen extragroße Windräder wehren - Sandl im windigen Böhmerwald ist anders: Der Gemeinderat, mit Bürgermeister Gerhard Neunteufel an der Spitze, hat eine Resolution zum „Ausbau der naturverträglichen Windenenergie als wichtigen Teil der unabdingbaren Energiewende“ ans Land Oberösterreich geschickt. Das Besondere: Das ist nicht bloß ein allgemeiner Appell, sondern Sandl bietet sich dezidiert als Standortgemeinde an.