Von Sonne geblendet: Lkw rammt in Tirol zwei Autos

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 16 Uhr: Der niederländische Lkw-Fahrer war auf der B189 in Nassereith in Richtung Fernpass unterwegs, als er - angeblich aufgrund der tief stehenden Sonne - den Pkw des Deutschen übersah. Der 78-Jährige hatte, so wie seine Frau vor ihm, angehalten, um nach links abzubiegen.