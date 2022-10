Mit Kamm und Schere im karitativen Einsatz

Besucher freuen sich auf „Engel in Lederkutten“

Diese ehrenamtliche Aktion wird vom sozialen Friseurverein „Barber Angels Brotherhood Austria“ organisiert und hat bereits öfters in der Wohnungslosentagesstätte in der Kaufmanngasse 6 in Klagenfurt stattgefunden – das letzte Mal im heurigen Frühjahr. „Unsere Besucher und Besucherinnen freuen sich schon sehr, dass ihnen wieder die Haare geschnitten werden. Wir sind froh, dass die Barber Angels zum wiederholten Male bei uns einkehren“, sagt Katrin Starc, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe bei der Caritas.