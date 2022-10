Hannes Androsch: Arbeit von morgen

Was also ist geschehen? Einmal ist es die Demografie einer alternden Gesellschaft: Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand und können durch geburtenschwache nicht aufgefüllt werden. Gleichzeitig verhindert die ablehnende Haltung gegenüber Asylanten und Flüchtlingen deren Aufnahme in den Arbeitsprozess. Darüber hinaus führt fehlgeleitete Arbeitsmarktpolitik allgemein zu abnehmender Leistungsbereitschaft und trägt damit zu den Verwerfungen am Arbeitsmarkt bei.