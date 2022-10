Westliche Atommächte: Keine „schmutzige Bombe“

Lawrow will UNO anrufen

Außenminister Sergej Lawrow will den Fall unterdessen vor die Vereinten Nationen (UNO) bringen. Der russische Chefdiplomat erklärte, es gebe „konkrete Informationen zu den Instituten in der Ukraine, die über entsprechende Technologien verfügen, solch eine schmutzige Bombe zu bauen“. Die westliche Reaktion sei angesichts der bedingungslosen Unterstützung für Kiew erwartbar gewesen, sagte Lawrow. In der UNO hoffe er allerdings auf eine „professionelle Erörterung“ des Themas.