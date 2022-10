Einbruch in gleich zehn Baustellencontainer

In den vergangenen Wochen waren in Kärnten vermehrt Einbruchsdiebstähle auf Baustellen bzw. in Baucontainer zu verzeichnen. Werkzeuge und Baumaschinen scheinen derzeit beliebt auf dem Schwarzmarkt zu sein. Die Polizei empfiehlt, hochwertige Maschinen zumindest übers Wochenende nicht in den Containern zu lassen. Zusätzliche Schlösser sollten angebracht werden.