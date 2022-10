Sommerrekord: Bestes Ergebnis seit 54 Jahren

Urlaub in eigener Region

Die Gefahr, dass der Tourismus einbricht, sei nicht annähernd der Fall. Bei Gästen aus dem Ausland gab es einen Zuwachs von 20,4 Prozent, auch bei den eigenen Urlaubern aus Kärnten gab es einen Anstieg von 10,7 Prozent. „Urlaub in der eigenen Region wird immer beliebter. Kärnten ist bestens aufgestellt, von diesem Trend weiter zu profitieren“, so Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig. „Mit weiteren Fördermitteln wird in eine moderne Tourismusinfrastruktur investiert.“ Denn im schönen Kärnten erhalte man bei kurzer Anreise viele Sonnenstunden und große Urlaubsqualität.