„Verteidigungskonstrukt ist komplett zerbröselt“

SPÖ-Mandatar Reinhold Einwallner sieht sich in seiner Sicht bestätigt. „Ich habe immer gesagt, dass es sich lediglich um eine anonymisierte Anzeige, also einen geschwärzten Namen, handelt.“ Dass dieser nun bei der WKStA bekannt sei, helfe möglicherweise, mehr Licht in die dunklen Geschichten zu bringen. „Es ist schade, dass Markus Wallner so wenig dazu beiträgt, die Dinge aufzuklären“, meinte er.