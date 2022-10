Auto kracht in Baum: Stamm bricht komplett durch

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Feschnigstraße in Klagenfurt. „Aus bisher unbekannter Ursache ist in Klagenfurt ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert“, berichtet die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.