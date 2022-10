Für gesunde Wälder: Rothirsche mit GPS-Sendern

„Wir wollten Fakten über Wilddichte und Schadenssituation sammeln, aber auch mehr über den Einfluss des Tourismus auf die Wildtiere erfahren“, so Bezirksjägermeister Oswald, der Freitagabend in Arriach die Ergebnisse präsentierte. So weiß man jetzt, dass das Rotwild standorttreu ist, einzelne Tiere aber bis in die Steiermark gewandert sind.