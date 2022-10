Umgebautes Gastlokal durch Feuer komplett zerstört

Passanten hatten gegen 13.50 Uhr Alarm geschlagen und die Einsatzkräfte alarmiert. In einem Gastlokal in Kühnsdorf war aus noch bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Das Feuer zerstörte die Räumlichkeiten komplett. Das Lokal hätte in Kürze neu eröffnet werden sollen.