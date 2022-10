Die höchsten Lohnrunden

Hohe Abschlüsse: Angesichts der hohen Forderungen bei den aktuellen Lohnrunden, die großteils bei über 10% liegen, fragt man sich, ob es jemals so hohe Abschlüsse gab. 1981 endete die Metaller-Runde mit einem Plus von 8,2%, bei einer Inflation von 6,8%. Die berühmte „Benya-Formel“, wonach die Abgeltung der Inflation plus die Produktivitäts-Steigerung Basis für Lohnerhöhungen sind, kam laut Wifo ab den 70er Jahren zur Anwendung. Blickt man weiter zurück, findet man „Ausreißer“ wie z. B. im Jahr 1965. Mit +14,5% gab es (für Spitzen-Facharbeiter) damals den höchsten Abschluss überhaupt, und das bei nur 5% Teuerung.