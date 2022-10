Polit-Zoff: Halleins Stadtchef packte Tonband aus

Politisch trennen Sebastian Kurz und Halleins Stadtchef Alexander Stangassinger Welten. Und doch erinnerte der jüngste Schachzug des SPÖ-Bürgermeisters an die Methoden des früheren Bundeskanzlers. Dieser will bekanntlich mit einem mitgeschnittenen Telefonat seine Unschuld in der Chat-Affäre beweisen. Stangassinger ließ bei der Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstag ein Tonband abspielen – und wollte so schwerwiegende Vorwürfe entkräften.