Wie geht es jetzt mit den Strompreisen weiter?

Telefonstunde mit Energieexperten

Gemeinsam mit der Kelag organisiert die „Krone“ am 27. Oktober um 16 Uhr für ihre Leser eine Telefonstunde, bei der Energieexperten Rede und Antwort stehen. Sie können Ihre Fragen auch vorab an die Redaktion senden: fragdiekaerntner@kronenzeitung.at. Unsere Redakteure werden sie dann den Experten stellen. Die Antworten gibt es in der „Krone“ sowie auf krone.at/kaernten nachzulesen und nachzuhören.