Chats gehen, aber die Schulden bleiben

Diese Schulden also haben viele Väter. Und sie wären nicht so schlimm, wenn man damit die Zukunft finanziert: Zum Beispiel Schulen oder andere Ausbildungsstätten. Das ist es aber nicht. Denn, bitte anhalten, jedes Jahr übersteigen die Auszahlungen an die Pensionisten die Einzahlungen der Aktiven um rund 25 Milliarden Euro. Im Klartext, wie es Agenda-Austria-Leiter Schellhorn formulierte: „Wir versenken fast die gesamten Lohnsteuereinnahmen im Pensionsloch. Allein bis 2026 müssen 140 Milliarden Euro aus dem Budget zugeschossen werden, um das Defizit des Pensionssystems abzudecken.“