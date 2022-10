AMA wollte auf Hof den Bestand toter Tiere prüfen

Die Trauer um die geliebten Tiere vom Pilsachhof in Arriach, die Ende Juni in der Schlammlawine der Jahrhundertkatastrophe getötet wurden, ist noch immer groß. „Als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte, stand vor zwei Wochen ein AMA-Kontrolleur am Hof und wollte doch glatt den Tierbestand überprüfen“, berichtet Rita Gollner erschüttert. Obwohl die verendeten Tiere - Großpferde, zwei Esel, ein Schaf, ein Pony und Hühner - bei der Landwirtschaftskammer-Außenstelle Villach gemeldet worden waren.