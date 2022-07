Pilsachhof: Berliner zimmerten neue Pferdeboxen

Stammgast Ronny ist mit Leib und Seele Zimmermann. Als der Berliner von der Tragödie am Pilsachhof in Arriach hörte, war für ihn klar, dass er helfen muss. Gemeinsam mit seinen Freunden Steffen und Malte machte er sich kurzerhand auf den Weg nach Kärnten. Bereits Sonntag stand das Trio am Gerlitzenparkplatz bereit. Mit Feuerwehrgeleit wurden die Helfer aus Deutschland dann zum Pilsachhof gebracht.