Unwetter in Kärnten: Vom Tierleid nach der Flut

Beinahe alle Hoftiere verendet

Eine herzzerreißende, tierische Tragödie hat sich in Arriach ereignet. Nahezu alle geliebten Tiere des Relaxparadieses Pilsachhof mussten in den Schlammmassen sterben. Der Lebenstraum von Rita und Rupert Gollner wurde binnen Minuten durch die verheerende Mure zerstört. „Sie konnten nur mehr die Pferde Picasso und Felix retten“, berichtet Tochter Theresa erschüttert. „Papa hat sich zigmal in Lebensgefahr gebracht. Es half nichts.“