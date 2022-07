Jahrhundertkatastrophe erschüttert die Arriacher

So etwas gab es noch in Arriach. Die Flutkatastrophe hat zahlreichen Familien ihr Hab und Gut zerstört. Der Pilsachhof und weitere 15 Häuser in der Teuchen sind von der Katastrophe besonders schwer getroffen worden. Arriach ist noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Der Zivilschutzalarm dürfte noch bis Dienstag andauern. Erst am Donnerstag dürften zivile Personen von Himmelberg aus nach Arriach gelangen.