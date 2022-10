„Keine neuen Sachverhalte“: NEOS bleiben beim Nein

FPÖ versteht „Totengräber“ NEOS nicht

Im Laufe des Mittwochs haben sich sowohl Kurz als auch Sobotka zu Wort gemeldet und die Vorwürfe von Schmid zurückgewiesen. Der Anwalt des Ex-Regierungschefs will auch im Besitz einer Tonbandaufnahme sein, die Schmids Aussagen widerlegen sollen. In mehreren Korruptionsermittlungsfällen hat sich also eine neue Dynamik entwickelt. Diese überschatteten auch Sitzung des U-Ausschusses am Mittwoch, als Befragungen zu Corona-Förderungen auf der Tagesordnung standen. Während FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker nicht versteht, warum „gerade die NEOS, die sich Aufdecken, Aufklären und Transparenz auf die Fahnen heften, zum Totengräber des Untersuchungsausschusses mutieren“, wollen die Pinken wie geplant fortfahren. Am 7. Dezember soll dann Schluss sein.